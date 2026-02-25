x
|
Спорт

Умер бывший нападающий сборной Египта

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 12:07
Умер бывший нападающий сборной Египта
AP Photo/George Walker IV

24 февраля на 85-м году жизни умер известный египетский футболист Мустафа Реяд, сообщают местные СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Терсана" (Гиза), "Аль-Сальмия".

В составе "Терсаны" он чемпион Египта 1963 года, двукратный обладатель Кубка Египта.

Мустафа Реяд дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Египта. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионатов Египта (123 гола).

В составе сборной Объединенной Арабской Республики Мустафа Реяд занял четвертое место Токийской олимпиады и стал вторым бомбардиром этого турнира.

В составе сборной Египта он победитель Арабских игр 1965 года и обладатель Палестинского кубка наций 1972 года.

