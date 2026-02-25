НБА. Возвращение Эмбиида. Удачный дебют Куминги

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Бруклин" проиграл "Далласу" 114:123.

Индиана Пэйсерз - Филадельфия Сиксерз 114:135

Лидер гостей Джоэль Эмбиид вернулся после пропуска пяти игр и набрал 27 очков. 20 очков он набрал в первой половине матча. Тайрез Макси набрал 32 очка.

"Индиана" играла без своего лучшего бомбардира. Паскаль Сиакам травмирован.

Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 119:98

Джонатан Куминга удачно дебютировал за "Атланту" - 27 очков, его лучший результат в этом сезоне. Он недавно перешел из "Голден Стэйтс".

Бруклин Нетс - Даллас Мэверикс 114:123

Игрок сборной Израиля Денни Вульф (Бруклин) отыграл 14 минут (4 + 3 подбора + 2 передачи).

Кливленд Кавальерз - Нью-Йорк Никс 109:94

Третью четверть хозяева выиграли 23:11, вторую половину матча 49:40.

"Кавальерз" одержали восьмую победу в последних 9 играх.