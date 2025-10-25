Чемпионат Германии. "Вердер" победил "Унион"
время публикации: 25 октября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 15:08
В стартовом матче восьмого тура чемпионата Германии "Вердер" (Бремен) одолел столичный "Унион" 1:0.
"Музыканты" победили во второй домашней игре подряд.
Хозяева владели небольшим преимуществом.
В их основной состав вернулся Виктор Бонифейс.
На 70-й минуте на замену вышел бывший форвард венского "Рапида" Марко Грюлль. А через 2 минуты он нанес обводящий удар с угла штрафной 1:0.
