Обокрали дом легендарного вратаря Икера Касильяса

Полиция арестовала домработницу Икера Касильяса и ее мужа по подозрению в краже пяти дизайнерских часов, сообщает The Sun.

Стоимость украденного 175 тысяч фунтов стерлингов.

Преступники заменили дорогие дизайнерские часы дешевыми копиями.

Задержанные работали в доме бывшего вратаря "Реала" в Посуэло-де-Аларкон.