Обокрали дом легендарного вратаря Икера Касильяса
время публикации: 25 октября 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 12:17
Полиция арестовала домработницу Икера Касильяса и ее мужа по подозрению в краже пяти дизайнерских часов, сообщает The Sun.
Стоимость украденного 175 тысяч фунтов стерлингов.
Преступники заменили дорогие дизайнерские часы дешевыми копиями.
Задержанные работали в доме бывшего вратаря "Реала" в Посуэло-де-Аларкон.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025