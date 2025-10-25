x
25 октября 2025
25 октября 2025
Спорт

Обокрали дом легендарного вратаря Икера Касильяса

Футбол
Знаменитые спортсмены
Полиция
время публикации: 25 октября 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 12:17
Обокрали дом легендарного вратаря Икера Касильяса
AP Photo/Manu Fernandez, File

Полиция арестовала домработницу Икера Касильяса и ее мужа по подозрению в краже пяти дизайнерских часов, сообщает The Sun.

Стоимость украденного 175 тысяч фунтов стерлингов.

Преступники заменили дорогие дизайнерские часы дешевыми копиями.

Задержанные работали в доме бывшего вратаря "Реала" в Посуэло-де-Аларкон.

Спорт
