Чемпионат Франции. "Нант" победил в Париже

В стартовом матче девятого тура чемпионата Франции "Нант" в гостях победил "Париж" 2:1.

"Нант" одержал первую победу за два месяца, прервав серию из 5 игр без побед.

На 2-й минуте Юсеф Аль Араби (18 июля перешел из кипрского АПОЭЛа) нанес удар метров с 25 0:1.

Через 2 минуты хозяева забили. Гол бывшего форварда "Црвены звезды" Жана-Филипа Крассо не был засчитан из-за офсайда.

На 15-й минуте Пьер Лис-Мелу (28 августа приобретен у "Бреста") нанес удар с линии штрафной. Самир Шерги удасчно подставил ногу 1:1.

На 38-й минуте Маттис Аблен метров с 22 мощно пробил под перекладину 1:2.