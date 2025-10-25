Умер известный футболист, призер чемпионатов мира
время публикации: 25 октября 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 14:46
24 октября на 87-м году жизни умер известный немецкий футболист Макс Лоренц, сообщают немецкие СМИ.
Полузащитник выступал за клубы "Хемелинген", "Вердер" (Бремен) (чемпион ФРГ 1965 года, обладатель Кубка ФРГ 1961 года), "Айнтрахт" (Брауншвейг).
За "Вердер" он сыграл 250 матчей.
Макс Лоренц - серебряный призер чемпионата мира 1966 года, бронзовый - 1970.
Ссылки по теме