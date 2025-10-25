x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
Спорт

Умер известный футболист, призер чемпионатов мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 октября 2025 г., 14:46
Умер известный футболист, призер чемпионатов мира
AP Photo/Klaus Schlagmann

24 октября на 87-м году жизни умер известный немецкий футболист Макс Лоренц, сообщают немецкие СМИ.

Полузащитник выступал за клубы "Хемелинген", "Вердер" (Бремен) (чемпион ФРГ 1965 года, обладатель Кубка ФРГ 1961 года), "Айнтрахт" (Брауншвейг).

За "Вердер" он сыграл 250 матчей.

Макс Лоренц - серебряный призер чемпионата мира 1966 года, бронзовый - 1970.

