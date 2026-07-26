Финальный этап "Тур де Франс" сократили из-за лесных пожаров

Организаторы веломногодневки "Тур де Франс" объявили о сокращении заключительного, 21-го этапа гонки из-за масштабных лесных пожаров на юге Франции.

Дистанция этапа была уменьшена со 133 до 89 километров. Такое решение принято после того, как часть сотрудников полиции и других служб безопасности была направлена на борьбу с огнем и обеспечение безопасности жителей пострадавших районов. Кроме того, организаторы сочли нежелательным проведение гонки в непосредственной близости от зоны пожаров.

Перед заключительным этапом лидер общего зачета словенец Тадей Погачар ("UAE Team Emirates XRG") опережает ближайшего преследователя более чем на семь минут и практически гарантировал себе пятую победу на "Тур де Франс". Если не произойдет форс-мажора, он сравняется по числу побед с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном.

Накануне, на 20-м этапе, победу одержал эквадорец Ричард Карапас ("EF Education-EasyPost"), который первым финишировал после сольной атаки в горах. Погачар сохранил желтую майку лидера, уверенно контролируя преимущество над основными соперниками.

Организаторы подчеркнули, что изменение маршрута связано исключительно с чрезвычайной ситуацией и необходимостью обеспечить безопасность участников гонки, зрителей и местных жителей.