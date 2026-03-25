Евролига. "Апоэль" проиграл "Реалу"
время публикации: 25 марта 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 07:27
В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" проиграл "Реалу" 83:92.
Мадридский клуб обошел "Апоэль" и поднялся на третье место. "Красные" на пятом.
После 10 минут 24:19, 20 - 45:35, 30 - 71:60.
Форвард "Реала" Марио Хезонья сделал "дабл-дабл" (15 + 10 подборов).
