"Трипл-дабл" и победный бросок Йокича. Резкльтаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" в гостях одолел "Финикс" 125:123.
Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 134:90
"Шершни" повторили клубный рекорд - 26 точных трехочковых в одном матче. Шесть - на счету Коби Уайта, набравшего 27 очков. Ламелло Болл также забросил 6 трехочковых. Он набрал 20 очков.
Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанз 121:116
Лидер "Никс" Джайлен Брунсон набрал 32 очка (15 - в последней четверти).
"Нью-Йорк" одержал седьмую победу подряд.
Кливленд Кавальерз - Орландо Мэджик 136:131
"Кливленд" выиграл четвертую игру подряд. Донован Митчелл набрал 42 очка.
Финикс Санз - Денвер Наггетс 123:125
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл--дабл" (23 + 17 подборов + 174 передач). Он сделал победный бросок за 11.5 секунд до конца матча.