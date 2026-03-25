x
25 марта 2026
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 марта 2026
|
25 марта 2026
|
последняя новость: 12:20
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Трипл-дабл" и победный бросок Йокича. Резкльтаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 марта 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 11:38
"Трипл-дабл" и победный бросок Йокича. Резкльтаты матчей НБА
AP Photo/Rick Scuteri

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" в гостях одолел "Финикс" 125:123.

Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 134:90

"Шершни" повторили клубный рекорд - 26 точных трехочковых в одном матче. Шесть - на счету Коби Уайта, набравшего 27 очков. Ламелло Болл также забросил 6 трехочковых. Он набрал 20 очков.

Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанз 121:116

Лидер "Никс" Джайлен Брунсон набрал 32 очка (15 - в последней четверти).

"Нью-Йорк" одержал седьмую победу подряд.

Кливленд Кавальерз - Орландо Мэджик 136:131

"Кливленд" выиграл четвертую игру подряд. Донован Митчелл набрал 42 очка.

Финикс Санз - Денвер Наггетс 123:125

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл--дабл" (23 + 17 подборов + 174 передач). Он сделал победный бросок за 11.5 секунд до конца матча.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
