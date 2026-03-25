"Трипл-дабл" и победный бросок Йокича. Резкльтаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" в гостях одолел "Финикс" 125:123.

Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 134:90

"Шершни" повторили клубный рекорд - 26 точных трехочковых в одном матче. Шесть - на счету Коби Уайта, набравшего 27 очков. Ламелло Болл также забросил 6 трехочковых. Он набрал 20 очков.

Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанз 121:116

Лидер "Никс" Джайлен Брунсон набрал 32 очка (15 - в последней четверти).

"Нью-Йорк" одержал седьмую победу подряд.

Кливленд Кавальерз - Орландо Мэджик 136:131

"Кливленд" выиграл четвертую игру подряд. Донован Митчелл набрал 42 очка.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл--дабл" (23 + 17 подборов + 174 передач). Он сделал победный бросок за 11.5 секунд до конца матча.