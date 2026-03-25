25 марта 2026
Спорт

Победа "Барселоны". Поражения лидеров. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 25 марта 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 09:23
Состоялись матчи тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

Монако (Франция) - Милан (Италия) 90:85

"Милан" выиграл первую четверть 25:13, но проиграл последнюю 12:27.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Бавария (Мюнхен, Германия) 76:71

Третью четверть хозяева выиграли 29:19.

"Жвльгирис" поднялся на шестое место.

Дубай (ОАЭ) - Панатинаикос (Афины, Греция) 104:107

Третью четверть греки выиграли 34:25.

Форвард "Дубая" Дзанан Муса набрал 31 очко.

Барселона (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:71

"Барселона" одержала вторую победу подряд и поднялась на девятое место.

Валенсия (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 85:84

Греки упустили шанс догнать лидирующий "Фенербахче".

В начале последней четверти "Олимпиакос" вел в счете 74:67.

На последней минуте была ничья 81:81. В концовке удачнее сыграли хозяева.

Партизан (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 79:78

"Партизан" проиграл первую четверть 14:24, но выиграл вторую 22:8.

Победный штрафной был заброшен на последних секундах матча.

