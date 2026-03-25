Победа "Барселоны". Поражения лидеров. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
Монако (Франция) - Милан (Италия) 90:85
"Милан" выиграл первую четверть 25:13, но проиграл последнюю 12:27.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Бавария (Мюнхен, Германия) 76:71
Третью четверть хозяева выиграли 29:19.
"Жвльгирис" поднялся на шестое место.
Дубай (ОАЭ) - Панатинаикос (Афины, Греция) 104:107
Третью четверть греки выиграли 34:25.
Форвард "Дубая" Дзанан Муса набрал 31 очко.
Барселона (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:71
"Барселона" одержала вторую победу подряд и поднялась на девятое место.
Валенсия (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 85:84
Греки упустили шанс догнать лидирующий "Фенербахче".
В начале последней четверти "Олимпиакос" вел в счете 74:67.
На последней минуте была ничья 81:81. В концовке удачнее сыграли хозяева.
Партизан (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 79:78
"Партизан" проиграл первую четверть 14:24, но выиграл вторую 22:8.
Победный штрафной был заброшен на последних секундах матча.