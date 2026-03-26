x
26 марта 2026
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 марта 2026
|
26 марта 2026
|
последняя новость: 08:00
26 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" разгромил "Милуоки"

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 марта 2026 г., 07:56 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 08:05
НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" разгромил "Милуоки"
AP Photo/Jenny Kane

В матче регулярного чемпионата НБА Портленд" разгромил "Милуоки" 130:99.

"Трэйл Блэйзерс" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает девятое место в Западной конференции.

"Милуоки" играл без Янниса Адектокунбо. 12 из 15 игр без него "олени" проиграли.

Самый результативный игрок матча -Райан Роллинс (Милуоки), установивший личный рекорд результативности - 36 очков.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 18 очков, сделал 4 подбора и 7 передач.

Скут Хендерсон (Портленд) набрал 23 очка, Джерами Грант - 18.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
