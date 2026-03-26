НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" разгромил "Милуоки"
время публикации: 26 марта 2026 г., 07:56 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 08:05
В матче регулярного чемпионата НБА Портленд" разгромил "Милуоки" 130:99.
"Трэйл Блэйзерс" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает девятое место в Западной конференции.
"Милуоки" играл без Янниса Адектокунбо. 12 из 15 игр без него "олени" проиграли.
Самый результативный игрок матча -Райан Роллинс (Милуоки), установивший личный рекорд результативности - 36 очков.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 18 очков, сделал 4 подбора и 7 передач.
Скут Хендерсон (Портленд) набрал 23 очка, Джерами Грант - 18.
