Евролига. "Маккаби" победил "Дубай" в овертайме
время публикации: 26 марта 2026 г., 23:57 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 23:57
В матче тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в овертайме победил "Дубай" 104:100.
"Маккаби" выиграл первую четверть 18:17, но проиграл первую половину матча 41:45.
После 30 минут впереди "Дубай" 70:63,.
На 35-й минуте ничья 75:75. Счет основного времени 88:88.
Самый результативный игрок матча Маккинли Райт (26 + 6 передач).
