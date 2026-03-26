26 марта 2026
Спорт

Евролига. "Црвена Звезда" победила "Басконию"

Баскетбол
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 10:50
Евролига. "Црвена Звезда" победила "Басконию"
AP Photo/Jenny Kane

В последнем матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги "Црвена Звезда" в гостях победила "Басконию" 108:100.

Защитник "Басконии" Трент Форрест набрал 31 очко и сделал 4 передачи.

Лидирует "Фенербахче" (23 победы).

Тель-авивский "Апоэль" на пятом месте (20 побед).

"Маккаби" занимает 12-е место (16 побед). В зоне плэй-ин команды с 19 победами, в том числе "Барселона" "Црвена Звезда".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

НБА. Бен Сараф набрал 14 очков. "Бруклин" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" разгромил "Милуоки"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2026

"Трипл-дабл" и победный бросок Йокича. Резкльтаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2026

Победа "Барселоны". Поражения лидеров. Результаты матчей Евролиги