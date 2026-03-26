Евролига. "Црвена Звезда" победила "Басконию"

В последнем матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги "Црвена Звезда" в гостях победила "Басконию" 108:100.

Защитник "Басконии" Трент Форрест набрал 31 очко и сделал 4 передачи.

Лидирует "Фенербахче" (23 победы).

Тель-авивский "Апоэль" на пятом месте (20 побед).

"Маккаби" занимает 12-е место (16 побед). В зоне плэй-ин команды с 19 победами, в том числе "Барселона" "Црвена Звезда".