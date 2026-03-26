Евролига. "Црвена Звезда" победила "Басконию"
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 10:50
В последнем матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги "Црвена Звезда" в гостях победила "Басконию" 108:100.
Защитник "Басконии" Трент Форрест набрал 31 очко и сделал 4 передачи.
Лидирует "Фенербахче" (23 победы).
Тель-авивский "Апоэль" на пятом месте (20 побед).
"Маккаби" занимает 12-е место (16 побед). В зоне плэй-ин команды с 19 победами, в том числе "Барселона" "Црвена Звезда".
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2026