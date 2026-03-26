Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях победили "Индиану" 137:130.

Детройт Пистонс - Атланта Хоукс 129:130 (овертайм)

Основное время 121:121.

"Ястребы" - лучшая команда Восточной конференции в матчах после "Звездного перерыва" (15 побед в 17 играх).

"Атланта" в первой половине вела в счете с отрывом 21 очко, но не удержала преимущество и победила в овертайме.

Индиана Пейсерз - Лос-Анджелес Лейкерс 130:137

Лука Дончич набрал 43 очка.

"Лейкерс" выиграли 10 из последних 11 матчей. В каждой из этих игр словенец набирал не менее 30 очков. Среднестатистический показатель Луки в последних шести выездных играх - более 40 баллов. Такое удавалось только Майкду Джордану в 1986 году.

Филадельфия Сиксерз - Чикаго Булщ 157:137

Джоэль Эмбиид (Филадельфия) вернулся после пропуска 13 игр из-за травмы и набрал 35 очков.