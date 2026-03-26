26 марта 2026
"Нью-Йорк Рейнджерс" не вышел в плэй-офф. Дубль Цукера. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 26 марта 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 13:18
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

"Нью-Йорк Рейнджерс" утратил шансы на выход в плэй-офф.

Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз 3:4 (овертайм)

Две шайбы в ворота "Бостона" забросил еврейский форвард "клинков" Джейсон Цукер.

На 38-й секунде овертайма победную шайбу забил Павел Заха.

В третьем сезоне подряд Давид Пастрняк (Бостон) делает не менее 60 голевых передач.

Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3

"Рейнджерс" потерпел шестое поражение подряд.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2026

НХЛ. Коннор Макдэвид забил 400-й гол и набрал 1200 очков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

41 сэйв Суэймана. Достижения Пастрняка. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

"Колорадо" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Достижение Макара. Результаты матчей НХЛ