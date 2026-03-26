"Нью-Йорк Рейнджерс" не вышел в плэй-офф. Дубль Цукера. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 26 марта 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 13:18
"Нью-Йорк Рейнджерс" утратил шансы на выход в плэй-офф.
Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз 3:4 (овертайм)
Две шайбы в ворота "Бостона" забросил еврейский форвард "клинков" Джейсон Цукер.
На 38-й секунде овертайма победную шайбу забил Павел Заха.
В третьем сезоне подряд Давид Пастрняк (Бостон) делает не менее 60 голевых передач.
Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3
"Рейнджерс" потерпел шестое поражение подряд.
