Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует спортивная пара из Германии

В Праге стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.

В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия) (79.78 балла).

На втором месте пара из Грузии Анастасия Метелкина - Лука Берулава (79.45).

На третьем месте канадцы Лиа Перейра - Трент Мишо (75.52).

Украинцы София Голиченко Артем Даренский на 17-м месте (58.85).