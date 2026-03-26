Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует спортивная пара из Германии
время публикации: 26 марта 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 12:22
В Праге стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия) (79.78 балла).
На втором месте пара из Грузии Анастасия Метелкина - Лука Берулава (79.45).
На третьем месте канадцы Лиа Перейра - Трент Мишо (75.52).
Украинцы София Голиченко Артем Даренский на 17-м месте (58.85).
