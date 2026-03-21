"Колорадо" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Первой командой, обеспечившей участие в Кубке Стэнли, стал "Колорадо".

Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнз 3:4 (овертайм)

Победный гол на 41-й секунде овертайма забросил Александр Никишин.

"Каролина" в третий раз в истории забила в одном матче в большинстве. меньшинстве и реализовала буллит (в основное время матча).

Вашнгтон Кэпталз - Нью-Джерси Дэвилз 2:1

Еврейский форвард Джек Хьюз (Нью-Джерси) сделал результативную передачу Йесперу Братту, который за 43 секунды до конца матча сократил отставание 2:1.

С 7 марта "Вашингтон" не пропускал в меньшинстве (16 "убитых удалений").

Чикаго Блэк Хоукс - Колорадо Эвеланш 1:4

Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 4:1

"Калгари" в седьмой раз подряд обыграл "Флориду" на своей площадке.

Виктор Олофсон, 6 марта перешедший из "Колорадо", забил первый гол за "Калгари". В шести матчах за новую команду он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Юта Маммот - Анахайм Дакс 1:4