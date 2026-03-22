41 сэйв Суэймана. Достижения Пастрняка. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в гостях одержал волевую победу над "Детройтом" 4:2.

Монреаль Канадиенз - Нью-Йорк Айлендерз 7:3

В начале третьего периода счет был 3:3.

Колу Кофилд набрал 5 (3 + 2) очков, Юрай Сдафковски 4 (2 + 2). Ник Сузуки сделал 4 голевые передачи.

Оттава Сенаторз - Торонто Мейпал Лифс 5:2

В первом периоде Зак Веренски сделал три результативные передачи.

Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3

Детройт ред Уингз - Бостон Брюинз 2:4

"Детройт" вел в счете 1:0 и 2:1.

Джереми Суэйман (Бостон) совершил 41 сэйв. Он единственный вратарь, который в этом сезоне трижды победил "Детройт".

Давид Пастрняк (Бостон) сделал 500-ю голевую передачу в 820 играх. В этом матче он забил 132-й гол в большинстве. Всего в 33 матчах против "Детройта" Давид Пастрняк набрал 39 (16 + 23) очков.

Эдмонтон Ойлерз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:5