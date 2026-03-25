НХЛ. Коннор Макдэвид забил 400-й гол и набрал 1200 очков
время публикации: 25 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 14:56
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" победил "Юту" 5:2.
Коннор Макдэвид забил два гола в ворота "мамонтов".
Теперь на его счету 401 гол и 1200 очков в матчах НХЛ.
Нападающий "нефтяников" набрал 1200 очков в 784 матчах. Быстрее его это сумели сделать только Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).
Коннор Макдэвид стал 115-м игроком в истории НХЛ, забившим более 400 голов (15-м действующим).
