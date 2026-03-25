x
25 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
НХЛ. Коннор Макдэвид забил 400-й гол и набрал 1200 очков

время публикации: 25 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 14:56
AP Photo/Melissa Majchrzak

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" победил "Юту" 5:2.

Коннор Макдэвид забил два гола в ворота "мамонтов".

Теперь на его счету 401 гол и 1200 очков в матчах НХЛ.

Нападающий "нефтяников" набрал 1200 очков в 784 матчах. Быстрее его это сумели сделать только Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).

Коннор Макдэвид стал 115-м игроком в истории НХЛ, забившим более 400 голов (15-м действующим).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
