последняя новость: 14:21
Спорт

Умерла легендарная советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка

время публикации: 26 марта 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 13:53
Умерла легендарная советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка
На 82-м году жизни умерла легендарная советская волейболистка Роза Салихова, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

В составе московского "Динамо" она шестикратная чемпионка СССР, семикратный обладательница Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной СССР Роза Салихова, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира 1970 года. серебряный призер чемпионата мира 1974 года. победительница Кубка мира 1973 года.

В 2014 году Роза Салихова введена в Волейбольный зал славы.

