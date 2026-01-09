8 января на 74-м году жизни умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова, сообщают латвийские СМИ.

Центровая выступала за команды ТТТ (Рига). "Тинторетто" (Испания) и "Орши" (Франция).

Ульяна Семенова - 15-кратная чемпионка СССР, десятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка олимпийских игр, серебряный призер Игр доброй воли (1986), серебряный призер чемпионата Испании.

Ее 12 раз признавали самой популярной спортсменкой Латвии.

Ульяна Семенова - лучшая латвийская баскетболистка 20 века, лучшая центровая 20 века.

В 1993 году она первой из советских баскетболисток была включена в Зал славы баскетбола.