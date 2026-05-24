Спорт

НБА. "Нью-Йорк" победил "Кливленд" и приблизился у финалу

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 мая 2026 г., 08:12 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 08:12
AP Photo/Sue Ogrocki

"Нью-Йорк" в гостях обыграл "Кливленд Кавальерз" 121:108. Ссет в финале Восточной конференции стал 3:0.

Все матчи серии "Нью-Йорк" выиграл с отрывом более 10 очков.

"Никс" близки к первому с 1999 года выходу в финал.

Лидеры "Нью-Йорка" провели отличный матч: Джайлен Брунсон (30 + 3 подбора + 6 передач), Микал Бриджес (22), О Джи Ануноби (21).

