НБА. "Нью-Йорк" победил "Кливленд" и приблизился у финалу

"Нью-Йорк" в гостях обыграл "Кливленд Кавальерз" 121:108. Ссет в финале Восточной конференции стал 3:0.

Все матчи серии "Нью-Йорк" выиграл с отрывом более 10 очков.

"Никс" близки к первому с 1999 года выходу в финал.

Лидеры "Нью-Йорка" провели отличный матч: Джайлен Брунсон (30 + 3 подбора + 6 передач), Микал Бриджес (22), О Джи Ануноби (21).