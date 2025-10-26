Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" (Амстердам) победил 3:2 "Твенте" (Энсхеде).

"Аякс" занимает четвертое место, отставая на 6 очков от "Фейенорда" и ПСВ.

Хозяева владели преимуществом (61% владения мячом, 21:9 по ударам, 6:1 по угловым) и создали больше опасных моментов. Но точнее били гости 6:5.

На 4-й минуте воспитанник "Аякса" Кристиан Хлинссон (8 июля приобретен "Твенте" у "Аякса" за 1.8 миллиона евро) прорвался к вратарской и вколотил мяч в дальнюю "девятку" 1:0.

На 49-й минуте Вут Вегхорст совершил сольный проход, который завершил ударом в нижний угол метров с 20 1:1.

Через 2 минуты гол забил израильский полузащитник Оскар Глух. В 10 матчах чемпионата он забил 4 гола.

На 56-й минуте отличился 20-летний Мика Годтс.

На 64-й минуте Рикки ван Вонсвинкель реализовал пенальти 2:3.