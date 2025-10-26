x
26 октября 2025
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2025
|
26 октября 2025
|
последняя новость: 13:51
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Наполи" победил в "битве за лидерство". Рекорд Варди. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 26 октября 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:07
"Наполи" победил в "битве за лидерство". Рекорд Варди. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Luca Bruno

В центральном матче восьмого тура чемпионата Италии "Наполи" победил миланский "Интер" 3:1.

Парма - Комо 0:0

После победы над "Ювентусом" от "Комо" ожидали большего, но интересного в этой игре было немного.

Удинезе - Лечче 3:2

Наполи - Интер (Милан) 3:1

Это была битва за лидерство. "Наполи" лидирует, на 1 очко опережая "Милан". на 3 - "Рому" и "Интер".

Команды нанесли по 3 точных удара. "Интер" пропустил 3 гола.

Неаполитанцы победили в первых 4 домашних матчах сезона. В этом сезоне в Серии А "Наполи" еще не проигрывал.

Кремонезе - Аталанта 1:1

На 78-й минуте счет открыл Джейми Варди. Он стал самым возрастным игроком "Кремонезе", забившим гол в Серии А (38 лет и 287 дней) и первым англичанином, забившим в чемпионате ва составе "Кремонезе".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Победа ПСЖ. Поражение "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

"Ливерпуль" проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

"Бейтар" победил в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Сенсация чемпионата Англии. "Челси" проиграл "Сандерленду". Результаты матчей