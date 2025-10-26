"Наполи" победил в "битве за лидерство". Рекорд Варди. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 26 октября 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:07
В центральном матче восьмого тура чемпионата Италии "Наполи" победил миланский "Интер" 3:1.
Парма - Комо 0:0
После победы над "Ювентусом" от "Комо" ожидали большего, но интересного в этой игре было немного.
Удинезе - Лечче 3:2
Наполи - Интер (Милан) 3:1
Это была битва за лидерство. "Наполи" лидирует, на 1 очко опережая "Милан". на 3 - "Рому" и "Интер".
Команды нанесли по 3 точных удара. "Интер" пропустил 3 гола.
Неаполитанцы победили в первых 4 домашних матчах сезона. В этом сезоне в Серии А "Наполи" еще не проигрывал.
Кремонезе - Аталанта 1:1
На 78-й минуте счет открыл Джейми Варди. Он стал самым возрастным игроком "Кремонезе", забившим гол в Серии А (38 лет и 287 дней) и первым англичанином, забившим в чемпионате ва составе "Кремонезе".
