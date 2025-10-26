"Наполи" победил в "битве за лидерство". Рекорд Варди. Результаты матчей чемпионата Италии

В центральном матче восьмого тура чемпионата Италии "Наполи" победил миланский "Интер" 3:1.

Парма - Комо 0:0

После победы над "Ювентусом" от "Комо" ожидали большего, но интересного в этой игре было немного.

Удинезе - Лечче 3:2

Наполи - Интер (Милан) 3:1

Это была битва за лидерство. "Наполи" лидирует, на 1 очко опережая "Милан". на 3 - "Рому" и "Интер".

Команды нанесли по 3 точных удара. "Интер" пропустил 3 гола.

Неаполитанцы победили в первых 4 домашних матчах сезона. В этом сезоне в Серии А "Наполи" еще не проигрывал.

Кремонезе - Аталанта 1:1

На 78-й минуте счет открыл Джейми Варди. Он стал самым возрастным игроком "Кремонезе", забившим гол в Серии А (38 лет и 287 дней) и первым англичанином, забившим в чемпионате ва составе "Кремонезе".