Поражение "Манчестер Сити". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи девятого ура чемпионата Англии. Впервые с ноября 2020 года три команды, поднявшиеся в элиту, победили в одном туре.

В этом туре проиграли "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Арсенал (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 1:0

Победный гол забил Эберечи Эзе, который в 2020-25 годах был основной ударной силой "Кристал Пэлас". 23 августа приобретен "Арсеналом" за 69.3 миллиона евро.

"Канониры" победили в четвертом матче подряд и лидируют. Отрыв от "Борнмута" составляет 4 очка.

Астон Вилла (Бирмингем) - Манчестер Сити 1:0

В первом тайме хозяева играли намного лучше. Мэтью Кэш забил победный гол на 20-й минуте.

Во втором тайме "включились" "горожане". Много комбинировали, но забить не сумели. Бирмингемцы провели несколько опасных контратак.

Борнмут - Ноттингем Форест 2:0

"Вишни" поднялись на второе место. "Борнмут" не проиграл вв седьмом матче подряд.

Вулверхэмптон - Бернли 2:3

На 30-й минуте гости вели в счете 2:0. Оба гола забил воспитанник "Аякса" Зиан Флемминг.

Первый таймм завершился вничью,

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Лайл Фостер.