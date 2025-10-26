"Бейтар" победил в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи восьмого тура Израиля по футболу. "Бейтар" в гостях обыграл хайфский "Апоэль" 3:2.

Апоэль (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 2:3

Столичная команда поднялась на второе место. Отставание от лидирующего "Апоэля" (Беэр-Шева) 1 очко (у лидера игра в запасе).

Ашдод - Апоэль (Петах-Тиква) 1:1

Апоэль (Иерусалим) - Бней Сахнин 0:0

Ирони (Тверия) - Маккаби (Хайфа) 1:1

Это был первый матч "зеленвх" под руководством Барака Бахара.

Хозяева отыгрались на 6-й минуте компенсированного времени. Гол забил Гай Хадида.

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Тель-Авив) 2:0

На 69-й минуте при счете 0:0 "красные" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Фернан Майембо (1 тюля перешел из "Апоэля" (Хайфа)).

Голы в ворота гостей забили Маор Леви и Омри Шамир (1 июля перешел из "Апоэля" (Рамат-Ган)).