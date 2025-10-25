Сенсация чемпионата Англии. "Челси" проиграл "Сандерленду". Результаты матчей

В матче девятого тура чемпионата Англии "Челси" неожиданно проиграл "Сандерленду" 1:2.

Челси (Лондон) - Сандерленд 1:2

Перед матчем у команд было по 14 очков. Сенсационная гостевая победа подняла "Сандерленд" на второе место. Команда проводит лучший старт сезона с 1999 года.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва лондонцы владели значительным преимуществом, но опасных моментов создали мало.

А "черные коты" сумели забить в компенсированное время. Чемсдин Тальби (9 июля приобретен у "Брюгге" за 20 миллионов евро) забил на третьей минуте компенсированного времени.

Ньюкасл - Фулхэм (Лондон) 2:1

Победный гол Бруну Гимараэнш забил на 90-й минуте.