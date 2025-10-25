Сенсация чемпионата Англии. "Челси" проиграл "Сандерленду". Результаты матчей
время публикации: 25 октября 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 19:28
В матче девятого тура чемпионата Англии "Челси" неожиданно проиграл "Сандерленду" 1:2.
Челси (Лондон) - Сандерленд 1:2
Перед матчем у команд было по 14 очков. Сенсационная гостевая победа подняла "Сандерленд" на второе место. Команда проводит лучший старт сезона с 1999 года.
В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва лондонцы владели значительным преимуществом, но опасных моментов создали мало.
А "черные коты" сумели забить в компенсированное время. Чемсдин Тальби (9 июля приобретен у "Брюгге" за 20 миллионов евро) забил на третьей минуте компенсированного времени.
Ньюкасл - Фулхэм (Лондон) 2:1
Победный гол Бруну Гимараэнш забил на 90-й минуте.
Ссылки по теме