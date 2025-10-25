x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
Спорт

"Бавария" и "Лейпциг" разгромили хозяев. Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 25 октября 2025 г., 18:50
"Бавария" и "Лейпциг" разгромили хозяев. Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург" 6:0, "Бавария" - гладбахскую "Боруссию" 3:0.

Аугсбург - Лейпциг 0:6

После первого тайма 0:4. Все голы забили разные футболисты.

6:0 - это второй результат в списке самых крупных побед "Лейпцига" в Бундеслиге.

Айнтрахт (Франкфурт) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0

Оба гола забил Йонатан Буркардт (4 июля приобретен у "Майнца" за 21 миллион евро).

"Санкт-Паули" потерпел пятое поражение подряд.

Гамбург - Вольфсбург 0:1

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

"Волки" прервали четырехмесячную серию без побед.

Хоффенхайм - Хайденхайм 3:1

Боруссия (Менхенгладбах) - Бавария (Мюнхен) 0:3

У гостей подавляющее преимущество (83 % владения мячом, 27:3 по ударам, 11:1 по точным ударам, 8:1 по угловым). Хозяевам продержались чуть больше часа.

