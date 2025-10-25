"Бавария" и "Лейпциг" разгромили хозяев. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург" 6:0, "Бавария" - гладбахскую "Боруссию" 3:0.
Аугсбург - Лейпциг 0:6
После первого тайма 0:4. Все голы забили разные футболисты.
6:0 - это второй результат в списке самых крупных побед "Лейпцига" в Бундеслиге.
Айнтрахт (Франкфурт) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0
Оба гола забил Йонатан Буркардт (4 июля приобретен у "Майнца" за 21 миллион евро).
"Санкт-Паули" потерпел пятое поражение подряд.
Гамбург - Вольфсбург 0:1
Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.
"Волки" прервали четырехмесячную серию без побед.
Хоффенхайм - Хайденхайм 3:1
Боруссия (Менхенгладбах) - Бавария (Мюнхен) 0:3
У гостей подавляющее преимущество (83 % владения мячом, 27:3 по ударам, 11:1 по точным ударам, 8:1 по угловым). Хозяевам продержались чуть больше часа.