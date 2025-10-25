x
25 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Италии. Модрич помог "Милану" спастись

Футбол
время публикации: 25 октября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 15:52
На 86-й минуте арендованный у "Фиоренетины" Мбала Нзола вышел один на один 1:2
AP Photo/Antonio Calanni

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Италии "Милан" едва не проиграл "Пизе" 2:2.

"Пиза" всего третий раз не проиграла "Милану" в матче Серии А.

На 7-й минуте Рафаэль Леау сместился с фланга в центр и нанес улар в дальний нижний угол 1:0.

На 60-й минуте бывший полузащитник "Интера", "Ювентуса" и "Челси" Хуан Куадрадо (6 августа перешел из "Аталанты") реализовал пенальти 1:1.

На 86-й минуте арендованный у "Фиоренетины" Мбала Нзола вышел один на один 1:2.

"Пиза" была близка к первой выездной победе над "Миланом" в истории.

Но на третьей минуте компенсированного времени Модрич прострелил. 20-летний Захари Атекаме (15 августа приобретен у "Янг Бойз" за 10 миллионов евро) пробил издали. Несильно, но точно в нижний угол 2:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Чемпионат Германии. "Вердер" победил "Унион"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Умер известный футболист, призер чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Чемпионат Франции. "Нант" победил в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Обокрали дом легендарного вратаря Икера Касильяса