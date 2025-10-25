Чемпионат Италии. Модрич помог "Милану" спастись

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Италии "Милан" едва не проиграл "Пизе" 2:2.

"Пиза" всего третий раз не проиграла "Милану" в матче Серии А.

На 7-й минуте Рафаэль Леау сместился с фланга в центр и нанес улар в дальний нижний угол 1:0.

На 60-й минуте бывший полузащитник "Интера", "Ювентуса" и "Челси" Хуан Куадрадо (6 августа перешел из "Аталанты") реализовал пенальти 1:1.

На 86-й минуте арендованный у "Фиоренетины" Мбала Нзола вышел один на один 1:2.

"Пиза" была близка к первой выездной победе над "Миланом" в истории.

Но на третьей минуте компенсированного времени Модрич прострелил. 20-летний Захари Атекаме (15 августа приобретен у "Янг Бойз" за 10 миллионов евро) пробил издали. Несильно, но точно в нижний угол 2:2.