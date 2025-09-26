Бывший канадский хоккеист застрелен во время игры в гольф

32-летний бывший канадский хоккеист Джованни Майкл Робинсон был убит в Висконcине, сообщает канадское издание Sportsnet.

Мужчина был застрелен в городке Шебойган Фоллс во время игры в гольф. Преступник стрелял из проезжающего автомобиля.

Полиция ведет расследование.

Джованни Майкл Робинсон выступал за команды "Стауффвилль Спирит" (Юниорская лига Онтарио), "Ниагара Айс Догз", команду Технологического университета Онтарио.

В 2020 году он один сезон играл в Европе.