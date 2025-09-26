30-летняя победительница Стокгольмского марафона 2025 года умерла во время тренировки
время публикации: 26 сентября 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 11:48
30-летняя эфиопская бегунья Шеварге Алене потеряла сознание во время тренировки и умерла, сообщает "Исраэль а-Йом".
Спортсменку доставили в одну из больниц в Аддис-Абебе, где она умерла.
В конце мая Шеварге Алене стала победительницей Стокгольмского марафона. Она преодолела дистанцию за 2 часа 30 минут 38 секунд.
Шеварге Алене участвовала в 27 марафонах, в 12 победила.
