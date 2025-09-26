Чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты сборных Израиля
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:12
В Париже стартовал чемпионат Европы по флаг-футболу.
В первый день турнира израильтянки проиграли швейцаркам 16:20 и австрийкам 7:39.
Израильтяне разгромили сборную Словакии 66:6 и сборную Швеции 50:6.
Украинцы победили сборную Португалии 26:19 и проиграли итальянцам 13:39.
Украинки проиграли сборной Великобритании 26:31и победили финок 34:14.
Два матча женского чемпионата завершились безжалостными разгромами:
Испания - Польша 34:0.
Германия - Ирландия 70:0.
