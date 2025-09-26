x
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Спорт

Глава Турецкой футбольной федерации призвал отстранить Израиль

Футбол
Антисемитизм
время публикации: 26 сентября 2025 г., 16:35
Глава Турецкой футбольной федерации призвал отстранить Израиль
AP Photo/Ettore Chiereguini

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в ФИФА и УЕФА, призывая отстранить Израиль, сообщает РИА Новости.

Накануне The Times сообщил, что на следующей неделе УЕФА собирается отстранить израильские клубы и сборную из-за войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.

СМИ пишут, что ФИФА против отстранения Израиля, в то время как большинство в УЕФА хотят отстранить Израиль.

