Паралимпийский чемпионат мира по плаванию. Израильтянин завоевал золотую медаль
время публикации: 26 сентября 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 16:31
В Сингапуре продолжается паралимпийский чемпионат мира по плаванию.
Израильский пловец Ияд Шалаби впервые стал чемпионом мира, выиграв заплыв на дистанции 50 метров на спине.
Его результат 1 минута 11.16 секунды.
Ияд Шалаби - двукратный чемпион Токийской паралимпиады, чемпион Европы 2020 года. многократный призер чемпионатов мира.
