Паралимпийский чемпионат мира по плаванию. Израильтянин завоевал золотую медаль

В Сингапуре продолжается паралимпийский чемпионат мира по плаванию.

Израильский пловец Ияд Шалаби впервые стал чемпионом мира, выиграв заплыв на дистанции 50 метров на спине.

Его результат 1 минута 11.16 секунды.

Ияд Шалаби - двукратный чемпион Токийской паралимпиады, чемпион Европы 2020 года. многократный призер чемпионатов мира.