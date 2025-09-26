x
26 сентября 2025
Спорт

Паралимпийский чемпионат мира по плаванию. Израильтянин завоевал золотую медаль

Плавание
время публикации: 26 сентября 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 16:31
Паралимпийский чемпионат мира по плаванию. Израильтянин завоевал золотую медаль
AP Photo/Vincent Thian

В Сингапуре продолжается паралимпийский чемпионат мира по плаванию.

Израильский пловец Ияд Шалаби впервые стал чемпионом мира, выиграв заплыв на дистанции 50 метров на спине.

Его результат 1 минута 11.16 секунды.

Ияд Шалаби - двукратный чемпион Токийской паралимпиады, чемпион Европы 2020 года. многократный призер чемпионатов мира.

Спорт
