СМИ. УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе

На следующей неделе исполком УЕФА намерен принять решение об отстранении сборной Израиля и израильских команд от соревнований под эгидой организации, сообщает"Кан" со ссылкой на британское издание Times.

По данным источника, большинство членов организации за дисквалификацию Израиля из-за войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Консультационная группа ООН призывала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль из-за "геноцида в секторе Газы".

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил, что в последние недели он приложил мнолжество усилий при поддержке премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы предотвратить отстранение Израиля от футбольных соревнований.

Ранее Sky Mews сообщил, что администрация США прилагает много усилий, чтобы избежать отстранения Израиля.

Представитель Госдепартамента США заявил: " мы примем все необходимые меры, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить сборную Израиля от участия в чемпионате мира".