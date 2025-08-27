Евробаскет. Самый высокий и самый низкорослый игроки
время публикации: 27 августа 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 14:35
Сегодня начался чемпионат Европы по баскетболу. Матчи проходят в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.
По данным сайта ФИБА, самый высокий игрок турнира -центровой сборной Латвии и "Атланта Хоукс" Кристапс Порзингис (2 м 21 см).
Самый низкорослый игрок чемпионата - разыгрывающий сборной Боснии и Герцеговины и египетского клуба "Аль Ахли" Джон Роберсон (1.8 м).
