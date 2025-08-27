x
27 августа 2025
27 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Самый высокий и самый низкорослый игроки

Баскетбол
время публикации: 27 августа 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 14:35
Евробаскет. Самый высокий и самый низкорослый игроки
AP Photo/Patrick Semansky

Сегодня начался чемпионат Европы по баскетболу. Матчи проходят в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.

По данным сайта ФИБА, самый высокий игрок турнира -центровой сборной Латвии и "Атланта Хоукс" Кристапс Порзингис (2 м 21 см).

Самый низкорослый игрок чемпионата - разыгрывающий сборной Боснии и Герцеговины и египетского клуба "Аль Ахли" Джон Роберсон (1.8 м).

Спорт
