Евробаскет. Самый высокий и самый низкорослый игроки

Сегодня начался чемпионат Европы по баскетболу. Матчи проходят в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.

По данным сайта ФИБА, самый высокий игрок турнира -центровой сборной Латвии и "Атланта Хоукс" Кристапс Порзингис (2 м 21 см).

Самый низкорослый игрок чемпионата - разыгрывающий сборной Боснии и Герцеговины и египетского клуба "Аль Ахли" Джон Роберсон (1.8 м).