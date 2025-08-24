x
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Состав сборной Литвы

Баскетбол
время публикации: 24 августа 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 16:04
Евробаскет. Состав сборной Литвы
AP Photo/Aaron Favila

Римас Куртинайтис назвал имена баскетболистов сборной Литвы, которые примут участие в матчах чемпионата Европы.

Главная звезда команды - легендарный центровой "Денвер Наггетс" Йонас Валанчюнас.

Состав: Йонас Ваоанчюнас, Лауринас Бирутис, Марек Блажевич, Рокас Гидрайтис, Рокас Йокубайтис (недавно перешедший из "Маккаби" в "Баварию"), Маргирис Нормантас, Гитис Радзевичюс, Игнас Саргюнас, Тадас Селекерскис, Давидас Сирвидис, Азуолас Тубелис, Арнас Величка.

Спорт
