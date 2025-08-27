x
27 августа 2025
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 14:27
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Расписание матчей сборной Израиля

Баскетбол
время публикации: 27 августа 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 13:15
Евробаскет. Расписание матчей сборной Израиля
AP Photo/Petr David Josek

Сегодня начинается чемпионат Европы по баскетболу. В первом матче встречаются сборные Великобритании и Литвы.

Турнир проходит в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

Сборная Израиля играет матчи группового этапа в Польше.

Расписание матчей израильтян:

28 августа. Израиль - Исландия.

30 августа. Польша - Израиль.

31 августа. Израиль - Франция.

2 сентября. Бельгия - Израиль.

4 сентября. Израиль - Словения.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Евробаскет. Состав сборной Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Евробаскет. Состав сборной Сербии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

"Ирони" (Нес-Циона) усилился чемпионом НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Победительницами кадетского Евробаскета стали испанки. Израильтянки на 11-м месте