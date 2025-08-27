Евробаскет. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 27 августа 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 13:15
Сегодня начинается чемпионат Европы по баскетболу. В первом матче встречаются сборные Великобритании и Литвы.
Турнир проходит в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.
Сборная Израиля играет матчи группового этапа в Польше.
Расписание матчей израильтян:
28 августа. Израиль - Исландия.
30 августа. Польша - Израиль.
31 августа. Израиль - Франция.
2 сентября. Бельгия - Израиль.
4 сентября. Израиль - Словения.
