Евробаскет. Расписание матчей сборной Израиля

Сегодня начинается чемпионат Европы по баскетболу. В первом матче встречаются сборные Великобритании и Литвы.

Турнир проходит в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

Сборная Израиля играет матчи группового этапа в Польше.

Расписание матчей израильтян:

28 августа. Израиль - Исландия.

30 августа. Польша - Израиль.

31 августа. Израиль - Франция.

2 сентября. Бельгия - Израиль.

4 сентября. Израиль - Словения.