Спорт

Победы "Вашингтона" и "Шарлотт". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 декабря 2025 г., 11:35
Победы "Вашингтона" и "Шарлотт". Результаты матчей НБА
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Торонто" 138:117.

Атланта Хоукс - Майами Хит 111:126

"Атланта" потерпела пятое поражение подряд.

Индиана Пэйсерз - Бостон Селтикс 122:104

Игроки "Бостона" забросили 20 трехочковых (из 39 поыток).

Джайлен Браун (Бостон) набрал 30 очков.

Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 105:120

В конце первой половины матча звездный новичок "Шарлотт" Кон Ниппель получил травму.

Вашингтон Уизардс - Торонто Рэпторз 138:117

"Вашингтон" одержал шестую победу в 29 матчах и поднялся с последнего места в Восточной конференции.

Спорт
