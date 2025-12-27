Победы "Вашингтона" и "Шарлотт". Результаты матчей НБА
время публикации: 27 декабря 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 11:35
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Торонто" 138:117.
Атланта Хоукс - Майами Хит 111:126
"Атланта" потерпела пятое поражение подряд.
Индиана Пэйсерз - Бостон Селтикс 122:104
Игроки "Бостона" забросили 20 трехочковых (из 39 поыток).
Джайлен Браун (Бостон) набрал 30 очков.
Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 105:120
В конце первой половины матча звездный новичок "Шарлотт" Кон Ниппель получил травму.
Вашингтон Уизардс - Торонто Рэпторз 138:117
"Вашингтон" одержал шестую победу в 29 матчах и поднялся с последнего места в Восточной конференции.
