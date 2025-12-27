Марокканцы неожиданно не смогли обыграть сборную Мали. Результаты Кубка африканских наций
время публикации: 27 декабря 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 10:39
Марокканцы не смогли обыграть сборную Мали и беспечить выход в плэй-офф после двух туров.
Положение команд. Марокко 4 очка, Мали, Забия по 2, Коморские острова 1.
Замбия - Коморские острова 0:0
Островитяне забили на 19-й минуте. Гол не засчитан из-за фола в атаке.
Марокко - Мали 1:1
На матче присутствовал Килиан Мбаппе.
На последней минуте первого тайма Браим Диас реализовал пенальти 1:0.
Буну провел 13-й матч Кубка африканских наций - рекорд для вратарей сборной Марокко.
На 64-й минуте Лассине Синайоко (Осер) реализовал пенальти 1:1.
