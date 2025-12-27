x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 10:39
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Марокканцы неожиданно не смогли обыграть сборную Мали. Результаты Кубка африканских наций

Футбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 10:39
Марокканцы неожиданно не смогли обыграть сборную Мали. Результаты Кубка африканских наций
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Марокканцы не смогли обыграть сборную Мали и беспечить выход в плэй-офф после двух туров.

Положение команд. Марокко 4 очка, Мали, Забия по 2, Коморские острова 1.

Замбия - Коморские острова 0:0

Островитяне забили на 19-й минуте. Гол не засчитан из-за фола в атаке.

Марокко - Мали 1:1

На матче присутствовал Килиан Мбаппе.

На последней минуте первого тайма Браим Диас реализовал пенальти 1:0.

Буну провел 13-й матч Кубка африканских наций - рекорд для вратарей сборной Марокко.

На 64-й минуте Лассине Синайоко (Осер) реализовал пенальти 1:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Кубок африканских наций. Салах забил. Египтяне вышли в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2025

Кубок африканских наций. Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2025

Умер легендарный футболист "Нотингем Форест"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2025

Неожиданное поражение "Бней Сахнина". Результаты матчей Кубка Израиля по футболу