Марокканцы неожиданно не смогли обыграть сборную Мали. Результаты Кубка африканских наций

Марокканцы не смогли обыграть сборную Мали и беспечить выход в плэй-офф после двух туров.

Положение команд. Марокко 4 очка, Мали, Забия по 2, Коморские острова 1.

Замбия - Коморские острова 0:0

Островитяне забили на 19-й минуте. Гол не засчитан из-за фола в атаке.

Марокко - Мали 1:1

На матче присутствовал Килиан Мбаппе.

На последней минуте первого тайма Браим Диас реализовал пенальти 1:0.

Буну провел 13-й матч Кубка африканских наций - рекорд для вратарей сборной Марокко.

На 64-й минуте Лассине Синайоко (Осер) реализовал пенальти 1:1.