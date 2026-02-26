x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Апоэль" победил "Милан"

Баскетбол
время публикации: 26 февраля 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 23:21
Евролига. "Апоэль" победил "Милан"
AP Photo/Young Kwak

В матче двадцать девятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Милан" 92:86.

"Красные" прервали затянувшуюся серию поражений.

После 10 минут 29:19, 20 - 49:47, 30 - 73:64.

За две минуты до конца матча у "Апоэля" было комфортное преимущество 90:79, которое итальянцы сумели существенно сократить.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Элайджа Брайант (25 + 5 подборов + 8 передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

Евролига. "Маккаби" обыграл "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

"Трипл-дабл" Шенгюна. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

Чемпион проиграл в битве лидеров конференций. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

"Барселона" проиграла в Италии Результаты матчей Евролиги