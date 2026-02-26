Евролига. "Апоэль" победил "Милан"

В матче двадцать девятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Милан" 92:86.

"Красные" прервали затянувшуюся серию поражений.

После 10 минут 29:19, 20 - 49:47, 30 - 73:64.

За две минуты до конца матча у "Апоэля" было комфортное преимущество 90:79, которое итальянцы сумели существенно сократить.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Элайджа Брайант (25 + 5 подборов + 8 передач).