27 февраля 2026
27 февраля 2026
Спорт

"Ноа" вылетела. Результаты матчей Лиги конференций

время публикации: 27 февраля 2026 г., 09:37
"Ноа" вылетела. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Armin Durgut

В 1/8 финала Лиги конференций вышли АЗ (Адкмаар), "Кристал Пэлас", "Сигма" (Оломоуц) и "Лех" (Познань).

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Ноа (Ереван, Армения) 4:0 (первый матч 0:1)

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 2:0 (1:1)

Лозанна (Швейцария) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 1:2 (1:1)

На четвертой минуте компенсированного времени швейцарцы забили гол, который не был засчитан из-за офсайда.

Лех (Познань, Польша) - КуПС (Куопио, Финляндия) 1:0 (2:0)

