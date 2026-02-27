x
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Спорт

"Реал" разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 27 февраля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 08:11
"Реал" разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Kyusung Gong

Завершился двадцать девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (21 победа в 28 матчах).

"Апоэль" (17 побед в 28 матчах) занимает пятое место.

"Маккаби" (14 побед) на 13-м месте.

Дубай (ОАЭ) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 96:85

Баскония (Витория, Испания) - Валенсия (Испания) 79:108

Защитник "Валенсии" Жан Монтеро набрал 20 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Паиж (Франция) 99:104

Первую половину матча парижане выиграли 58:45.

"Панатинаикос" потерпел третье поражение подряд.

Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 93:70

