"Реал" разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 27 февраля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 08:11
Завершился двадцать девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (21 победа в 28 матчах).
"Апоэль" (17 побед в 28 матчах) занимает пятое место.
"Маккаби" (14 побед) на 13-м месте.
Дубай (ОАЭ) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 96:85
Баскония (Витория, Испания) - Валенсия (Испания) 79:108
Защитник "Валенсии" Жан Монтеро набрал 20 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Паиж (Франция) 99:104
Первую половину матча парижане выиграли 58:45.
"Панатинаикос" потерпел третье поражение подряд.
Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 93:70
