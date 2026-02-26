"Трипл-дабл" Шенгюна. Результаты матчей НБА
время публикации: 26 февраля 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 11:32
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Хьюстон" разгромил "Сакраменто" 128:97.
Хьюстон Рокитс - Сакраменто Кингз 128:97
Пмд Шеппард (Хьюстон) установил личный рекорд - 7 точных трехочковых в одном матче. Всего он набрал 28 очков.
Лидер "ракет" Альперен Шенгюн сделал "трипл-дабл" (26 + 13 подборов + 11 передач).
Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 118:116
Джарретт Аллен сравнял счет на последней секунде. Но судьи показали, что время матча истекло. Аллен набрал 27 очков и сделал 11 подборов.
Денвер Наггетс - Бостон Селтикс 103:84
Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 30 очков и сделал 12 подборов.
