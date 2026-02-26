"Фиорентина" вышла в 1/8 финала. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 26 февраля 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 22:53
В 1/8 финала Лиги конференций вышли "Целье", "Риека", "Самсунспор", "Фиорентина".
Целье (Словения) - Дрита (Косово) 3:2 (первый матч 3:2)
Риека (Хорватия) - Омония (Никосия, Кипр) 3:1 (1:0)
Самсунспор (Турция) - Шкендия (Северная Македония) 4:0 (1:0)
Форентина (Флоренция, Италия) - Ягеллония (Бялосток, Флоренция) 1:4 (дополнительное время) (первый матч 3:0)
Основное время выиграли поляки 3:0.
Ссылки по теме