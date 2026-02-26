x
26 февраля 2026
Спорт
Спорт

Гол израильтянина. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 26 февраля 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 22:44
AP Photo/Tony Uzunov

В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Штутгарт", "Ференцварош", "Лилль", "Панатинаикос".

Штутгарт (Германия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 0:1 (первый матч 4:1)

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:0 (1:2)

На 14-й минуте счет открыл израильский полузащитник Габи Каниховский.

На 40-й минуте отличился Кристоффер Закариассен.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Лилль (Франция) 0:2 (дополнительное время) (первый матч 1:0)

На 4-й минуте гол забил Оливье Жиру.

На 99-й минуте решающий гол забил Натан Нгой.

Виктория (Пльзень, Чехия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 1:1 (по пенальти 3:4) (первый матч 2:2)

Спорт
