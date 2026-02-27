x
27 февраля 2026
Спорт

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Футбол
время публикации: 27 февраля 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 08:35
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
AP Photo/Dave Shopland

В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Болонья", "Сельта", "Генк", "Ноттингем Форест".

Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) 1:0 (первый матч 1:0)

Сельта (Виго, Испания) - ПАОК (Салоники, Греция) 1:0 (2:1)

Генк (Бельгия) -Динамо (Загреб, Хорватия) 3:3 (дополнительное время) (первый матч 3:1)

Основное время хорваты выиграли 3:1.

Ноттингем Форест (Англия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 1:2 (3:0)

