Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
время публикации: 27 февраля 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 08:35
В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Болонья", "Сельта", "Генк", "Ноттингем Форест".
Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) 1:0 (первый матч 1:0)
Сельта (Виго, Испания) - ПАОК (Салоники, Греция) 1:0 (2:1)
Генк (Бельгия) -Динамо (Загреб, Хорватия) 3:3 (дополнительное время) (первый матч 3:1)
Основное время хорваты выиграли 3:1.
Ноттингем Форест (Англия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 1:2 (3:0)
