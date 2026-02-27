x
27 февраля 2026
Спорт

Умер известный советский футболист Владимир Вебер

Футбол
время публикации: 27 февраля 2026 г., 10:51
Умер известный советский футболист Владимир Вебер
AP Photo/Alejandro Granadillo

26 февраля на 85-м году жизни умер известный советский футболист Владимир Вебер.

Он защищал ворота команд "Иртыш" (Омск), "Молдова" (Кишинев). "Динамо" (Кишинев), "Зирка" (Кировоград), "Кривбас" (Кривой Рог), "Днестр" (Тирасполь), "Сахалин" (Южно-Сахалинск). "Сельхозтехника" (Никополь).

Влвадимир Вебер тренировал многие команды, в том числе был тренером сборной Сирии, тренером вратарей Одесского "Черноморца".

