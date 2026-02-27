Умер известный советский футболист Владимир Вебер
26 февраля на 85-м году жизни умер известный советский футболист Владимир Вебер.
Он защищал ворота команд "Иртыш" (Омск), "Молдова" (Кишинев). "Динамо" (Кишинев), "Зирка" (Кировоград), "Кривбас" (Кривой Рог), "Днестр" (Тирасполь), "Сахалин" (Южно-Сахалинск). "Сельхозтехника" (Никополь).
Влвадимир Вебер тренировал многие команды, в том числе был тренером сборной Сирии, тренером вратарей Одесского "Черноморца".
