Лига Европы. "Лион" разгромил "Маккаби"
время публикации: 27 ноября 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:58
В матче пятого тура общего этапа Лиги Европы "Лион" разгромил тель-авивский "Маккаби" 6:0.
"Маккаби" проводил домашний матч в Бачке Тополе, Сербия.
Три гола забил бывший полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо.
По разу отличились Авнер Винисиус, Муса Ниахате и Адам Карабец.
На 90-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сагив Йехезкель.
Ссылки по теме