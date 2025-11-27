x
27 ноября 2025
Спорт

Лига Европы. "Лион" разгромил "Маккаби"

Футбол
время публикации: 27 ноября 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:58
Лига Европы. "Лион" разгромил "Маккаби"
AP Photo/Petros Karadjias

В матче пятого тура общего этапа Лиги Европы "Лион" разгромил тель-авивский "Маккаби" 6:0.

"Маккаби" проводил домашний матч в Бачке Тополе, Сербия.

Три гола забил бывший полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо.

По разу отличились Авнер Винисиус, Муса Ниахате и Адам Карабец.

На 90-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сагив Йехезкель.

Спорт
