Футбол. Хет-трик Станича. Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы. "Лудогорец" победил "Сельту" 3:2.
Рома (Италия) - Мидтьюланд (Дания) 2:1
Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 2:1
"Мидтьюланд" и "Астон Вилла" лидируют, одержав по 4 победы.
В первом тайме два гола в ворота гостей забил Дониэль Мален.
Порту (Португалия) - Ницца (Франция) 3:0
В первом тайме два гола забил воспитанник "Сельты" Габри Вега (в июне приобретен за 15 миллионов евро у "Аль-Ахли). Во втором тайме пенальти реализовал Саму.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1:1
Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом сставе гостей и был заменен на 81-й минуте при счете 1:1.
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Селтик (Глазго, Шотландия) 1:3
В первые полчаса матча в счете вели хозяева.
Лилль (Франция) - Динамо (Загреб, Хорватия) 4:0
Лудогорец (Разград, Болгария) - Сельта (Виго, Испания) 3:2
Все голы в ворота испанцев забил Петар Станич.
Израильтянин Идан Нахмиас остался у болгар в запасе.
ПАОК (Салоники, Греция) - Бранн (Норвегия) 1:1