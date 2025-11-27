x
Спорт

Футбол. Хет-трик Станича. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 27 ноября 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 22:40
Рома (Италия) - Мидтьюланд (Дания) 2:1
AP Photo/Gregorio Borgia

Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы. "Лудогорец" победил "Сельту" 3:2.

Рома (Италия) - Мидтьюланд (Дания) 2:1

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 2:1

"Мидтьюланд" и "Астон Вилла" лидируют, одержав по 4 победы.

В первом тайме два гола в ворота гостей забил Дониэль Мален.

Порту (Португалия) - Ницца (Франция) 3:0

В первом тайме два гола забил воспитанник "Сельты" Габри Вега (в июне приобретен за 15 миллионов евро у "Аль-Ахли). Во втором тайме пенальти реализовал Саму.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1:1

Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом сставе гостей и был заменен на 81-й минуте при счете 1:1.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Селтик (Глазго, Шотландия) 1:3

В первые полчаса матча в счете вели хозяева.

Лилль (Франция) - Динамо (Загреб, Хорватия) 4:0

Лудогорец (Разград, Болгария) - Сельта (Виго, Испания) 3:2

Все голы в ворота испанцев забил Петар Станич.

Израильтянин Идан Нахмиас остался у болгар в запасе.

ПАОК (Салоники, Греция) - Бранн (Норвегия) 1:1

